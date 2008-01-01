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Новости погоды

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"Danas" заливает юг Японии

ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 18 июля

  Тропический циклон "Danas" быстро приближается к южным островам Японии. Но зона его облачности и осадков уже достигла юга Кореи и острова Кюсю. За сутки 17 июля местам выпало более 50 мм осадков. К началу следующей недели циклон окажется над акваторией Японского моря, в стадии тропической депрессии.

Дальнейшая траектория движения циклона неопределенная. По самому худшему варианту он может выйти на Приморский край с сильными ветром и сильными ливнями.

Но есть вероятность, что больше от него может пострадать центральная часть Японии, остров Хонсю.

Жители Приморья уже предупреждены о возможном ухудшении погоды. / meteonovosti.ru /
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