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"Danas" заливает юг Японии



ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 18 июля



Тропический циклон "Danas" быстро приближается к южным островам Японии. Но зона его облачности и осадков уже достигла юга Кореи и острова Кюсю. За сутки 17 июля местам выпало более 50 мм осадков. К началу следующей недели циклон окажется над акваторией Японского моря, в стадии тропической депрессии.



Дальнейшая траектория движения циклона неопределенная. По самому худшему варианту он может выйти на Приморский край с сильными ветром и сильными ливнями.



Но есть вероятность, что больше от него может пострадать центральная часть Японии, остров Хонсю.



Жители Приморья уже предупреждены о возможном ухудшении погоды. / meteonovosti.ru /



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