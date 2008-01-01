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Новости погоды

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На европейской территории угроза заморозков

ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 18 июля

  Июльская погода продолжает испытывать жителей большинства районов европейской территории холодной погодой. Наиболее низкие температуры в ее северной половине. За прошедшие сутки среднесуточная температура от Кольского полуострова до Вологды значительно отставала от нормы. В Вологодской области за весь июль температура ни разу даже не приблизилась к норме, а ее отрицательная аномалия в отдельные дни была 6-7 градусов.

Не стал исключением и минувший день, холодный и дождливый. И если в Вологде ночная температура сохраняла положительные значения, то по области она понизилась существеннее. По данным сайта Погода и Климат в городе Вытегра под утро она достигла нулевую отметку, что стало суточным рекордом минимальной температуры. Подобных холодов не отмечалось в Вытегре с 1893 года. Именно тогда зафиксирован суточный рекорд минимальной температуры, который составлял 1.5 градусов.

В ближайшие дни холодная погода в этих краях сохранится. / meteonovosti.ru /
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