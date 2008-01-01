Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
18 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тридцатиградусная жара за Полярным кругом

ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 18 июля

  Неустойчивая погода на севере Сибири - явление не редкое. Резкая смена погоды не только в июле, но и в другое время года вполне характерна для этих мест. Центральный месяц лета не стал исключением. В низовье Оби он начался с тридцатиградусной жары. В отдельные дни температура воздуха в Салехарде даже превышала заветный рубеж. Но во второй пятидневке месяца резко похолодало. Днем было лишь 15..17 градусов. А как только июль вступил во вторую половину - жара вернулась.

В минувшие сутки среднесуточная температура на 8 градусов превысила многолетние значения, а днем составила 27..33 градуса, а местами и выше. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Чт.
18 июл.
+23
Пт.
19 июл.
+20
Сб.
20 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Заболь		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Лаоаг
комфортное место: Анна

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100