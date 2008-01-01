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Тридцатиградусная жара за Полярным кругом



ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 18 июля



Неустойчивая погода на севере Сибири - явление не редкое. Резкая смена погоды не только в июле, но и в другое время года вполне характерна для этих мест. Центральный месяц лета не стал исключением. В низовье Оби он начался с тридцатиградусной жары. В отдельные дни температура воздуха в Салехарде даже превышала заветный рубеж. Но во второй пятидневке месяца резко похолодало. Днем было лишь 15..17 градусов. А как только июль вступил во вторую половину - жара вернулась.



В минувшие сутки среднесуточная температура на 8 градусов превысила многолетние значения, а днем составила 27..33 градуса, а местами и выше. / meteonovosti.ru /



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