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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 18 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,6..21,8 градуса; Северном 20,9..22,0 градуса, Северо-восточном 20,8..21,6 градуса, Восточном 21,4..21,8 градуса, Юго-восточном 21,0..22,4 градуса, Южном 19,4..22,2 градуса, Юго-западном 19,8..21,1 градуса, Западном 19,6..21,7 градуса, Северо-западном 21,1..22,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,0..21,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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