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Август в Москве способен на жару



ИА "Метеоновости" / 13:23 Четверг, 18 июля



В нынешнем июле в Москве ждать 30 градусной жары уже не приходится. И многие этому рады. Но август способен на яркие всплески тепла. Каждые 3- 4 года, хотя бы в один из дней, максимальная температура воздуха не только в центре города, но и на других станциях, достигает 30 градусов. Самый длительный период августовской жары был в 2010 году, он продолжался 16 дней. 11 дней жары было в 1972 году.



И все эти годы опасная жаркая погода приводила к многочисленным пожарам в лесах Подмосковья. / meteonovosti.ru /



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