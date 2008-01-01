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Город курорт Сочи заливают сильные дожди.



ИА "Метеоновости" / 14:05 Четверг, 18 июля



Холодный воздух, обживающий европейскую территорию, докатился до самых южных границ России. На курортах Краснодарского края лишь в конце первой декады месяца погода соответствовала сезону, среднесуточная температура воздуха находилась в пределах нормы. Во все остальные дни она, хотя и незначительно, от нее отставала. Дискомфорт усиливали ливни с грозами, порывистый ветер, а местами и град. 17 июля день на курортах также не баловал жарой. В Новороссийске максимальная температура повысилась до 28 градусов, а в Сочи было около 26 градусов. И продолжают лить дожди.



По донесению из Северо-Кавказского УГКС, 18 июля в утренние часы на территории муниципального образования город-курорт Сочи наблюдался очень сильный дождь. На метеорологической станции Горная Карусель за 3 часа 20 минут выпало 82 мм осадков. Дождь продолжался и в последний час. Так что суточное количество осадков может приблизиться к рекордному. / meteonovosti.ru /



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