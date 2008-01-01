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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 18 июля

  В Москве облачно , местами дождь, от небольшого до умеренного, гроза. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,5..19,2 градуса; Северном 18,1..19,0 градуса, Северо-восточном 14,9..19,4 градуса, Восточном 16,1..17,2 градуса, Юго-восточном 16,3..18,1 градуса, Южном 17,7..18,8 градуса, Юго-западном 17,6..19,2 градуса, Западном 17,6..18,6 градуса, Северо-западном 18,1..18,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,7..20,3 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, гроза, температура воздуха 17,1..20,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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