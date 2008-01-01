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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:39 Четверг, 18 июля
Погоду в Москве и области будет определять циклон с центром над Тверской областью. При преобладании облачной погоды местами еще станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 14-19. Ветер юго-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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