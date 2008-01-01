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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:25 Пятница, 19 июля



Предстоящим днём в Московском регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. Виновником же таких погодных условий является циклон, центр которого расположился вблизи Московии, и несколько типов фронтальных разделов будут иметь путь следования непосредственно через нашу территорию, а как следствие пониженное атмосферное давление, высокая влажность воздуха, и температура ниже нормы.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 19 июля ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Время от времени будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, местами возможны и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17..19, по области 16..21 градус. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-17 м/с.



Такая погода является причиной роста метеопатических реакций. В зоне риска те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипотоники, так и гипертоники, с заболеваниями сосудов головного мозга, частыми приступами мигрени, тромбофлебитом, нейроциркуляторной астенией и вегетативными дисфункциональными расстройствами. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.



Лето и летний отдых, санаторно-курортное лечение, закаливающие процедуры, которые можно проводить на природе, и, конечно, медикаментозная поддержка, помогут справиться с капризами летней погоды.



Геомагнитный фон 19 июля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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