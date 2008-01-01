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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 19 июля
Погода в Москве и области становится теплее. Уже сегодня московские синоптики прогнозируют ее повышение в дневные часы до 20..22 градусов, что еще немного ниже нормы. Облачная погода с небольшими прояснениями. Время от времени будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, местами возможны и грозы.
При такой температуре о рекордах говорить не приходится. Для 19 июля рекорды как минимальной, так и максимальной температуры останутся на прежнем месте.
Самой холодной ночь на 19 июля отмечалась в далеком 1910 году, под утро воздух остыл до температуры +5 градусов.
А рекордно теплым этот день наблюдался еще раньше, в 1897 году, максимальная температура составила +35.2 градуса. Сегодняшней температуре до этих значений далеко.
Сильным дождем отметилась эта дата в 1938 году. За сутки на город вылилось 34.3 мм осадков.
В прошлом, 2018 году, этот день был дождливым и почти без суточного хода: по данным метеостанции ВДНХ температура ночью 20.5, днем 23.9 градусов, выпало 24 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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