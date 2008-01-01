Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 19 июля

  Погода в Москве и области становится теплее. Уже сегодня московские синоптики прогнозируют ее повышение в дневные часы до 20..22 градусов, что еще немного ниже нормы. Облачная погода с небольшими прояснениями. Время от времени будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности, местами возможны и грозы.

При такой температуре о рекордах говорить не приходится. Для 19 июля рекорды как минимальной, так и максимальной температуры останутся на прежнем месте.

Самой холодной ночь на 19 июля отмечалась в далеком 1910 году, под утро воздух остыл до температуры +5 градусов.

А рекордно теплым этот день наблюдался еще раньше, в 1897 году, максимальная температура составила +35.2 градуса. Сегодняшней температуре до этих значений далеко.

Сильным дождем отметилась эта дата в 1938 году. За сутки на город вылилось 34.3 мм осадков.

В прошлом, 2018 году, этот день был дождливым и почти без суточного хода: по данным метеостанции ВДНХ температура ночью 20.5, днем 23.9 градусов, выпало 24 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Сб.
20 июл.
+19
Вс.
21 июл.
+23
Пн.
22 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Эль-Хуфуф
комфортное место: Париж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100