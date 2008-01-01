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Дожди, дожди...



ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 19 июля



циклон над Европейской территорией России плотной облачностью и дождями накрыл всю среднюю полосу, Поволжье и северный области. Самые обильные осадки прошли вблизи к центру циклона, который расположился над Тверью.



Именно в Тверской области и выпали дожди с количеством за сутки до 24 мм. Фронты опутали весь центральный регион. В Ярославской области за сутки выпало до 21 мм, в Московской области более 20 мм, и также в Брянской области, в Тамбовской до 10 мм. Но еще не вся влага, накопленная циклоном, очутилась на полях и в городах, ее еще много осталось в высоких слоях тропосферы в зоне влияния циклона, поэтому дождливая погода не покидает центр России. А циклон имеет мощную поддержку в средней тропосфере и прослеживается выше 5-7 км.



Воронка над центральной Россией в виде циклонического вихря постоянно продлевает жизнь приземному центру низкого давления. К нормальным значениям атмосферное давление приблизится лишь 22 июля, но в последующие два дня оно вновь будет ниже нормы. Такое обилие дождей благоприятно сказывается на пожарной безопасности, но из-за них температура воздуха за прошедшие дни июля оказалась ниже нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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