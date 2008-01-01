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Новости погоды

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Июль в Москве оправдывает репутацию по осадкам

ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 19 июля

  Июль в столичной области, по климату, считается самым обильным на осадки. За месяц в среднем выпадает 85-95 мм. В среднем около половины дней принимаются дожди. Но год на год не приходится: в 2008 году количество осадков в столице превысило 180 мм, а в 2014 году выпало всего около 5 мм.

Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50-70%.

Расчеты показывают, что период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. И количество выпавших осадков в столичном регионе в среднем достигнет нормы. / meteonovosti.ru /
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