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Июль в Москве оправдывает репутацию по осадкам



ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 19 июля



Июль в столичной области, по климату, считается самым обильным на осадки. За месяц в среднем выпадает 85-95 мм. В среднем около половины дней принимаются дожди. Но год на год не приходится: в 2008 году количество осадков в столице превысило 180 мм, а в 2014 году выпало всего около 5 мм.



Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50-70%.



Расчеты показывают, что период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. И количество выпавших осадков в столичном регионе в среднем достигнет нормы. / meteonovosti.ru /



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