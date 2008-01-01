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Приморье попадет под удар тропического циклона



ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 19 июля



В Приморье объявлено предупреждение, что в воскресенье на погоду юга Приморья начнет оказывать влияние тропический циклон "Danas". Непогода, связанная с тропическим штормом в первую очередь начнется на юго-западе края. Все начнется с небольшого субботнего дождя, к утру в воскресенье он усилится до категории сильного и очень сильного, и таким: очень сильным будет дождь весь понедельник, 22 июля, и уже на большей части территории Приморского края. А ветер ожидается в воскресенье до 10 м/с, затем усилится до 18-23 м/с, а на мысах порывы до 30 м/с.



Зона сильных дождей 22 июля будет и над Приамурьем, но из-за другого циклона, который направляется на Приамурье с запада.



Общим для Приморья и Приамурья будет высотный циклон, закручивающийся над этими районами. Из-за него дожди с грозами будут продолжаться и всю следующую неделю. / meteonovosti.ru /



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