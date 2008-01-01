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За Полярным кругом жаркие рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:06 Пятница, 19 июля



Мощный вынос тепла в средней тропосфере из прикаспийских степей южным ветром устроил жаркие деньки на севере Западной Сибири. Так в Ямало-Ненецком а.о., на станции Тазовский температура в четверг, 18 июля, повышалась до 30,8 градуса, а средняя превышала норму на 8 градусов. И рекордное значение максимальной температуры отмечалось на станции Антипаюта: 27,9 градуса. Таких значений здесь не было с 1992 года. Сегодня, 19 июля местами столбики термометров могут подняться до 34 градусов. Ослабление жары ожидается с началом новой недели, до 21..26 градусов, когда ветер поменяет направление с южного на северо-восточное. / meteonovosti.ru /



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