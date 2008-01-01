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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 19 июля

  О погоде в округах Москвы

В 12часов в Москве облачная, местами дождь, от небольшого до умеренного. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,2..16,3 градуса; Северном 15,2..16,0 градуса, Северо-восточном 14,3..15,9 градуса, Восточном 16,4..16,9 градуса, Юго-восточном 16,4..17,4 градуса, Южном 16,4..17,9 градуса, Юго-западном 16,4..17,9 градуса, Западном 14,7..16,4 градуса, Северо-западном 15,1..16,3 градуса.

В Зеленограде дождь прекратился, температура воздуха 16,1 градуса, на территории Новой Москвы местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 15,2..17,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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