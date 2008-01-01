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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:56 Суббота, 20 июля
Предстоящим днем высотный циклон, смещаясь на северо-восток, еще сохранит свое влияние в столичном регионе. При облачной с прояснениями погоде прольются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст.
В Москве и области станет теплее, но температура воздуха еще будет немного ниже нормы, возможны кратковременные дожди и грозы, атмосферное давление подрастет и приблизится к норме, содержание кислорода в воздухе также в норме. Такие погодные условия можно охарактеризовать как индифферентные, при которых редко наблюдаются метеопатические реакции даже у людей с выраженной метеозависимостью. Но стоит отметить, что повышенная влажность воздуха часто является причиной появления симптомов обострения, в частности у людей страдающих заболеваниями органов дыхания, поэтому им может потребоваться
медикаментозная поддержка.
Лето - это время отдыха и отпусков, и природа сама становится "лекарем" многих недугов, а также является природным тренингом и способствует повышению адаптационных и защитных сил организма. Даже в Москве в парковых зонах или в Подмосковье можно активно использовать природные факторы - терренкуры на
воздухе, солнечные и воздушные ванны, закаливающие процедуры.
Геомагнитный фон 20 июля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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