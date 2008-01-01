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Новости погоды

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Жара в Средней Азии

ИА "Метеоновости" / 11:36 Суббота, 20 июля

  Жара в Средней Азии

Середина лета на просторах Средней Азии традиционно жаркая, но даже и для жителей этих регионов 40 градусов в тени уже перебор. !8 июля во многих пунктах Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении были побиты рекорды температуры и значения их в основном превышали отметку в 40 градусов. в Бишкеке +39,5, в Душанбе +42,0, а на станции Екеже, в Туркменистане +47,6 градуса. Воздух сюда поступает с Саудовской Аравии. До 44..46 градусов ожидается температура и в субботу, 20 июля. / meteonovosti.ru /
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Беллинсгаузен

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комфортное место: Первомайское

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