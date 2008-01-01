Новости погоды
Жара в Средней Азии
ИА "Метеоновости" / 11:36 Суббота, 20 июля
Жара в Средней Азии
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Середина лета на просторах Средней Азии традиционно жаркая, но даже и для жителей этих регионов 40 градусов в тени уже перебор. !8 июля во многих пунктах Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении были побиты рекорды температуры и значения их в основном превышали отметку в 40 градусов. в Бишкеке +39,5, в Душанбе +42,0, а на станции Екеже, в Туркменистане +47,6 градуса. Воздух сюда поступает с Саудовской Аравии. До 44..46 градусов ожидается температура и в субботу, 20 июля. / meteonovosti.ru /