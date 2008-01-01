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Новости погоды

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В Москве начало недели без дождей

ИА "Метеоновости" / 11:58 Суббота, 20 июля

  Воскресный день в череде дождливых, будет заключительным, связанным с циклоном, так долго терзавшим центр России. Циклон, смещаясь на северо-восток теряет энергию. Над центральной Россией атмосферное давление станет выше, и осадки прекратятся. Усилится влияние западноевропейского антициклона, ветер ожидается северо-западный до 3-8 м/с. Температура в ночные часы 10..15 градусов, днем 20..25. И только в четверг с северо-запада подойдет передняя часть нового циклона, и начнутся небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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