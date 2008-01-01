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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 20 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,2..21,0 градусов, Северном до 21,0 градуса, Северо-восточном 19,5..21,4 градусов, Восточном 21 градус, Юго-восточном 18,5..20,0 градусов; Южном 18,0..20,0 градусов; Юго-западном 21 градус, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 19..21,0 градусов.



В Зеленограде без осадков температура воздуха 20..21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20..21,0 градус. / meteonovosti.ru /



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