Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
20 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 20 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,2..21,0 градусов, Северном до 21,0 градуса, Северо-восточном 19,5..21,4 градусов, Восточном 21 градус, Юго-восточном 18,5..20,0 градусов; Южном 18,0..20,0 градусов; Юго-западном 21 градус, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 19..21,0 градусов.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 20..21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20..21,0 градус. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+22
Вс.
21 июл.
+23
Пн.
22 июл.
+24
Вт.
23 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Асуан		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Йосу
комфортное место: Первомайское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100