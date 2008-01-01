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Новости погоды

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Якутия расстается с холодным циклоном

ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 20 июля

  Якутия попала в холодный циклон

Циклон, пришедший на южную половину территории республики Саха, принес дожди и существенное похолодание. В Якутске средняя температура воздуха 19 июля оказалась на 8..9 градусов ниже климатической нормы, Ночью воздух остыл до +7,3 градуса, а днем было +16,5. Выпало 2 мм дождя. Центр циклона смещается к Приморью, и над больше частью территории Якутии атмосферное давление растет, 20 июля северная половина будет в антициклоне, но воздух в нем не отличается теплом, так как основной перенос в средней тропосфере с северо-запада по западной окраине высотного циклона. А повышение температуры можно ждать лишь за счет дневного прогрева. В послеполуденные часы в Якутске 23..25 градусов, без осадков. И еще на пару градусов выше будет температура в последующие дни. / meteonovosti.ru /
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