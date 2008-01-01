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Новости погоды

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В западной Сибири на севере теплее, чем на юге

ИА "Метеоновости" / 13:41 Суббота, 20 июля

  Жара продолжает испытывать на прочность полярников Ямала, здесь вновь рекордные значения максимальной температура воздуха, в Антипаюте +29,3, в Тарко-Сале +33,3 градуса. При такой температуре большей всего страдают олени из-за кровососущих насекомых. А вот в Омске только +27 градусов, в Тюмени не выше +30 градусов. Отклонение от нормы в северной половине региона на +4..+8 градусов, в средних широтах только на 2 градуса, а в Омске фактическая температура соответствует норме. Пока на большей части региона погода спокойная, без осадков, но все изменится с началом новой недели, и на севере и на юге начнутся дожди, причем в южной половине преимущественно сильные ливни с порывистым ветром до 15-17 м/с и грозами. Температура будет понижаться: на Ямале до 15..20, в Ханты-Мансийском а.о. до 22..27 градусов, в Тюменской области до 20..25, в Омской области до 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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