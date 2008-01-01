

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:13 Воскресенье, 21 июля



Центр активного циклона сместится к республике Коми, а вместе с ним и атмосферные фронты, которые уже на протяжении недели терзают столицу и область дождями. Погода постепенно налаживается и воскресенье окажется завершающим днем в этой череде дождей. При облачной погоде с прояснениями местами еще прольются небольшой кратковременный дождь. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 21..23, по области до 19..24 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность около 60%.



Метеопараметры в предстоящие сутки окажутся в пределах климатической нормы. Лишь влажность воздуха будет высокой, особенно в ранние утренние и вечерние часы. Москвичи уже адаптировались к такой погоде и даже у метеозависимых людей реже отмечаются проявления метеопатологии. Однако, не характерные для летнего периода внешние условия, по-прежнему могут отрицательно сказываться на самочувствии, провоцировать обострения и ухудшать качество жизни людей длительно страдающих серьезными недугами - опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, особенно обструктивного характера. Кроме того, возможны различные дискомфортные и эмоциональные расстройства, в виде плохого общего самочувствия, ухудшение самочувствия и снижения активности, даже у практически здоровых людей. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



