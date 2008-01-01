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Чем отличилась погода 21 июля в разные годы



ИА "Метеоновости" / 10:37 Воскресенье, 21 июля



1850 год: сильная засуха на юге России (в Одессе и частично в Крыму). Температура повышалась до +32 градусов. В то же время в Закавказье погода была чисто северная с непрерывными дождями. Из Тифлиса уведомляли, что там погода более имеет вид осенний, нежели летний. Прохлада, дожди, на горах туман. Солнце закрыто.



1901 год: В Москве установлен абсолютный минимум температуры воздуха, +6.7 градусов. Это значение стало рекордным для этого дня.



2006 год: В Москве и Подмосковье удерживалась необычно прохладная погода с температурой днем не выше +20 градусов, а ночью в Дмитрове и Клину температура понижалась почти до +6, что близко к абсолютному минимуму для этого дня, ветер северный, порывистый. В Архангельской области наблюдались заморозки до -1 градуса.



В Поволжье прошли сильные ливни с грозами (до 29 мм осадков, или от четверти до трети месячного количества). В Коми-Пермяцком автономном округе (до 44 мм). В Амурской области очень сильные дожди (до 53 мм).



2009 год: циклон донес тепло южных широт до самого севера Таймыра. На острове Диксон температура повышалась 21 июля до 22,2 градусов, став рекордной для этого июльского дня. Прежним абсолютным максимумом дня было значение 20,7 градусов, наблюдавшееся в 1939 и 1975 г.г.



В тоже время арктический воздух с севера европейской территории России "покатился" в Предуралье. В Перми температура в ночь на 21 июля понижалась до 4,5 градусов, что явилось новым достижением холода. До сей поры, самая низкая температура была зафиксирована в 1949 году и составляла 5,9. Почти четверть века продержался рекорд минимальной температуры в Ижевске, это 7,0 градусов за 1985 год. В нынешнем году при прояснениях столбик термометра опустился до 4,6 градусов. А вот в Уфе, хотя и было холодно, температура под утро 5,5 градусов, но это не рекорд. Он остался за 2007 годом и составляет 1,1 градусов.



2012 год: в Сибири 21 июля стояла тропическая жара: в Туруханском районе в дневные часы воздух раскалился до 34..36 градусов. В Туруханске был установлен новый максимум температуры для 21 июля, который составляет +30.7, в Сургуте 35,2, в Новокузнецке 31,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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