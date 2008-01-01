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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:59 Воскресенье, 21 июля
В 10 часов утра в Москве облачная погода с прояснениями, осадков нет. Температура воздуха в административных округах: в Центральном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном 18..19; Северном 18..19.6, Северо-Восточном и Западном 17..19, в Южном 18..10 градусов.
В Зеленограде отмечались следы осадков, температура воздуха 16 градусов, на территории Новой Москвы без осадков и 17..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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