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Юг Дальнего Востока одолевают проливные дожди



ИА "Метеоновости" / 11:42 Воскресенье, 21 июля



Южные районы Дальнего Востока одолевают циклон, которые неутомимо и пополняют копилку осадков. Вот и минувший день не стал исключением, где и прошли сильные и очень сильные дожди, местами они сопровождались грозами. В Хабаровском крае выпало более 50 мм, в Амурской области количество осадков приблизилось к 60 мм, в Бурятии чуть более 20 мм, в Забайкальском крае более 65 мм.



В начале новой недели южные районы Дальнего Востока останутся во власти циклонов.



На западе Забайкальского края дожди ослабеют и пройдут местами, а в восточной половине они ожидаются сильные с грозами и ветром в порывах до 20 м/с. Зона сильных дождей накроет Приамурье, где весь день дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни с грозами, при грозах ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. Центральные и южные районы Хабаровского края тоже в зоне непогоды. Дожди, местами они будут сильные и сильные ливни, прогремят грозы, по долинам рек усиление ветра до 15 м/с. Зона сильных и очень сильных дождей накроет и Приморский край, в отдельных районах с грозами, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в ночь на понедельник на побережье южных районов 18-23 м/с, а у мысов 30 м/с.



Проливные дожди могут вызвать подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /



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