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Новости погоды

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На севере Восточной Сибири высокая пожарная опасность

ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 21 июля

  Накануне северная половина Восточной Сибири находилось под присмотром антициклона. При ясной малооблачной погоде среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. В Тутончанах, что находится в Эвенкии, 20 июля был обновлен абсолютный минимум температуры для этого дня, который теперь составляет +2 градуса, предыдущий рекорд +2.6 наблюдался в прошлом году.

На юге Таймыра ситуация иная. На западной периферии этого же антициклона, да еще и в теплом секторе циклона, с центром над акваторией Карского моря, погода была очень теплой: среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.

Не смотря на столь разную погоду, есть одно общее: отсутствие дождей, что способствует сохранению и нарастанию степени пожарной опасности.

Вот и в начале новой недели северная половина Красноярского края останется в поле повышенного давления. На юге Таймыра солнечный и жаркий день без дождей с температурой 23..28 градусов, но резкий ветер до 14 м/с. В Эвенкии и Туруханском районе при переменной облачности ни капли дождя и 24..29, ветрено.

При такой погоде сохранится высокая степень пожарной опасности, а резкий ветер может усугубить ситуацию. / meteonovosti.ru /
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