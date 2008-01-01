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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 21 июля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, следы осадков замечены в Центральном и Восточном округах, в Юго-Восточном округе небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: в Северном 18.3-20.7 градуса, Северо-Восточном 19-20.4, Восточном 19.1-19.8, Юго-Восточном 18.7-20.3, Южном 18.8-20.8 градуса, Юго-Западном 18.6-20.2, Западном 17.2-20, Северо-Западном 18.8-19.6, Центральном 19.4-20.4 градуса.



В Зеленограде 18-18.2 и следы осадков. На территории Новой Москвы 17.7-20.5 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /



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