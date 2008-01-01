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Новости погоды

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Грозовые ливни собьют жару на Урале

ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 21 июля

  Накануне Урал пересекал атмосферный фронт с волнами, который и отметился грозовыми дождями разной интенсивности и продолжительности. Самые сильные дожди наблюдались в Свердловской и Челябинской областях, где местами налило более 50 мм. Но при этом сохранялась высокая температура воздуха в отдельных районах свыше +30 градусов, в населенном пункте Бреды (Челябинская область) было зафиксировано +37.5, но до рекордов дело не дошло.

В начале новой недели Урал пересечет холодный атмосферный фронт. Его перемещение будет сопровождаться дождями разной интенсивности и продолжительности, в Свердловской и Курганской областях местами сильными и очень сильными, с градом, в Свердловской области - сильные ливни, ветер окрепнет в порывах до 20-22 м/с, в Свердловской области местами шквал 22-27 м/с. Жара спадет днем до 21..26 и только на юге Челябинской области еще до +30. / meteonovosti.ru /
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