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На Средней Волге рекордно жарко



ИА "Метеоновости" / 13:44 Воскресенье, 21 июля



Накануне на Среднюю Волгу распространился гребень антициклона, и среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. Самым жарким оказалось 20 июля в Оренбургской области, в Домбаровском столбик термометра поднялся до отметки +37.8, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, предыдущий +36.5 был зафиксирован в 1996 году.



В воскресенье о себе заявит холодный атмосферный фронт, который пройдется по северу ливневыми дождями, грозами, градом, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Зона дождей охватит и Оренбургскую область, с грозами и ветром 16-21 м/с.



В начале новой недели на Средней Волге местами прошумят дожди кратковременного характера с грозами, в отдельных районах Оренбургской области возможен град. Западный и северо-западный ветер, местами с порывами 15-17 м/с, начнет качать прохладный воздух, преобладающая температура днем 23..28 градусов и только местами в Саратовской и Оренбургской областях еще до +34 градусов. / meteonovosti.ru /



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