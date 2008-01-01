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Новости погоды

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В Калининградскую область идет прохлада

ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 21 июля

  В воскресенье крайний западный регион России - Калининградская область - находится в теплом секторе циклона, центр которого над южной акваторией Норвежского моря. Идут дожди кратковременного характера, гремят грозы при температуре 23..28 градусов. Но уже в понедельник Калининградская область окажется за холодным фронтом. Местами прошумят небольшие и непродолжительные дожди, температура днем понизится до 18..23 градусов.

Но это ненадолго, к середине недели распогодится, осадков не ожидается, и потеплеет до 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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