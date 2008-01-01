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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Понедельник, 22 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В столичном регионе характер погоды по медицинской классификации будет индифферентный, колебания основных метеопараметров в пределах климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха и кислородный режим для организма благоприятный. Такие погодные условия чаще всего не являются нагрузочными для организма и метеообусловленные недомогания и обострения развиваются реже.

Погода благоприятная для более длительных прогулок на воздухе, терренкуры и скандинавская ходьба, дыхательные упражнения, занятия спортом, возможны дозированные воздушные ванны, которые можно принимать в парке или же на балконе - помогут легче переносить погодные капризы.

Геомагнитный фон 22 июля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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