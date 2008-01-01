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ИА "Метеоновости" / 11:50 Понедельник, 22 июля
Июль перешагнул за середину, а жары нет. Вот и сегодня максимальная температура составит 22..24 градуса, среднесуточная температура приблизится к своей климатической норме.
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А вот в 2010 году 22 июля в Москве было очень жарко, воздух разогревался до +35.2 градуса. В позапрошлом веке, в 1888 году, в этот день в ранние утренние часы воздух остывал до +6.2 градуса. В 1898 году этот день в столице выдался дождливый, налило 20.2 мм при норме в 94 мм.
В прошлом, 2018 году 22 июля было тепло, после полудня воздух прогрелся до +25 градусов, прошел небольшой дождь, количеством до 2 мм. / meteonovosti.ru /