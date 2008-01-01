

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 22 июля



В 12 часов в Москве переменная без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,0..24,6 градуса; Северном 23,4..26,4 градуса, Северо-восточном 23,3..25,6 градуса, Восточном 23,5..24,4 градуса, Юго-восточном 23,7..25,6 градуса, Южном 23,1..24,9 градуса, Юго-западном 22,9..24,1 градуса, Западном 23,0..24,8 градуса, Северо-западном 24,4..25,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,6..24,1 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 22,7..24,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



