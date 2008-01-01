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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 22 июля

  В 12 часов в Москве переменная без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,0..24,6 градуса; Северном 23,4..26,4 градуса, Северо-восточном 23,3..25,6 градуса, Восточном 23,5..24,4 градуса, Юго-восточном 23,7..25,6 градуса, Южном 23,1..24,9 градуса, Юго-западном 22,9..24,1 градуса, Западном 23,0..24,8 градуса, Северо-западном 24,4..25,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,6..24,1 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 22,7..24,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Ахваз		 -4
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Модесто

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