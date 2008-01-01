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Вот такое наше лето...



ИА "Метеоновости" / 12:53 Понедельник, 22 июля



Лето в этом году в Москве и области полно контрастов. Сначала оно порадовало, а затем и напугало жителей столицы жарой и отсутствием дождей, а в июле огорчает почти осенней прохладой и надоедливыми дождями. Но даже в июле погода в столичном регионе еще может реабилитировать себя, хотя бы в сторону тепла.



В начале текущей недели в столичной регион будет вдали от активных фронтальных разделов. А в середине недели к центральному району подтянутся фронты очередного южного циклона, что приведет к увеличению облачности и количества осадков.



Во вторник, 23 июля, ночь, несмотря на небольшую облачность, будет уже по-июльски теплой, 15..17 градусов. Увеличение облачности произойдет после полудня, в Москве соберется непродолжительный дождь, местами с грозой и усилением ветра до 15 м/с. Максимальная температура 21..23 градуса. Средняя суточная температура, после длительного перерыва, вновь станет немного, но выше нормы.



24 и 25 июля зона облачность южного циклона еще станет сдерживать солнечный прогрев, и кратковременные дожди будут на время снижать температуру. Минимальная температура в Москве около 15 градусов, днем 23..25. За эти дни в Москве количество осадков может выйти на норму.



В конце рабочей недели атмосферное давление немного повысится, над Прибалтикой сформируется антициклон. А это надежда на более сухую и солнечную погоду. / meteonovosti.ru /



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