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Новости погоды

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По северу европейской России идут атмосферные фронты

ИА "Метеоновости" / 13:32 Понедельник, 22 июля

  Несмотря на высокое атмосферное давление, которое поддерживается в северных районах стараниями антициклона, без сильных грозовых дождей не обошлось. Ведь в погоду, как правило, вмешиваются атмосферные фронты. В ночь с 21 на 22 июля сильные дожди прошли в Вологодской области. Количество выпавших осадков достигло 19 мм. Прошедшие дожди были связаны с атмосферными фронтами небольшого циклона, центр которого располагался над Норвежским морем. А в республике Коми, в тыловой части активного циклона, отступающего на восток, дожди были серьезнее. За неполные сутки выпало до 61 мм осадков, количество, сопоставимое с месячной нормой!

23 июля повышенный фон в северных районах сохраняется, но атмосферные фронты напомнят о себе. В Коми пройдут дожди различной интенсивности, ночью в отдельных северных районах сильные. Местами ветер в порывах до 15-17 м/с. Днем 19..24 градуса, местами до 28. В Вологодской области местами небольшие дожди и грозы, преобладающая температура 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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