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Новости погоды

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В среднюю полосу пришла пора туманов

ИА "Метеоновости" / 14:14 Понедельник, 22 июля

  Лето в центральных областях ЕТР берет свое. После довольно долгого периода холодной погоды тепло всё же постепенно возвращается в регион. Из-за большой разницы температуры в дневные и ночные часы, а также малым количеством осадков, в утренние и ночные часы в низинах и над водоемами образуются туманы. В течение дня вода прогревается, а ночью остывает. Но вода остывает медленнее, чем воздух. При испарении воды происходит ее дальнейшая конденсация в холодном воздухе, вследствие чего и образуется туман. В ближайшие дни, 23-24 июля, туманы окутают большинство районов Центрального федерального округа. / meteonovosti.ru /
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