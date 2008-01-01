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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока во власти стихии

ИА "Метеоновости" / 14:34 Понедельник, 22 июля

  Циклонические вихри продолжают портить погоду на юге Дальнего Востока. Один из них, перебравшийся из Китая, стал причиной сильных дождей и гроз в Амурской области. 21 и в ночь на 2 июля количество выпавших осадков достигло 86 мм. Другой циклон, пришедший из Японии, принес сильные дожди в Приморье. Осадков здесь выпало гораздо больше, до 109 мм, ливни сопровождались порывистым ветром до 22 м/с.

23 июля циклоны сохранят влияние на юге Дальнего Востока. В Приморье ожидаются дожди различной интенсивности, ночью в отдельных районах сильные дожди и ливни. Днем термометры покажут 27..32 градуса, на побережье 21..26. В Амурской области тоже неспокойно. Пройдут дожди, местами сильные и ливневые. Прогремят грозы, при грозах ветер усилится до 13-18 м/с, днем 21..26, местами по северу 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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