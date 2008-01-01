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Новости погоды

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Краснодарский край заливает дождями

ИА "Метеоновости" / 14:56 Понедельник, 22 июля

  Непогода бушует на юге ЕТР. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, здесь идут дожди, гремят грозы, дует резкий порывистый ветер. Ведь влияние на погоду оказывают активные атмосферные фронты. И влияние это весьма существенно. 21 июля в Краснодарском крае прошли ливневые дожди. За 12 часов выпало более 50 мм осадков. В самом Краснодаре количество осадков составило 61 мм, что превысило месячную норму (для Краснодара 56 мм). Из-за ливней оказались подтоплены дома. Улицы города превратились в реки. Еще больше осадков выпало в Усть-Лабинске, 102 мм, из них 33 мм выпали в течение одного часа. А ведь месячная норма для города составляет 62 мм!

Непогода продержится в регионе еще один день. 23 июля ожидается дождливая погода, в Краснодарском крае местами сильные и ливневые дожди, грозы, град и порывистый ветер до 15-20 м/с. Но пока тепло, 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /
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