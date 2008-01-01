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Циклон хозяйничает на Урале



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 22 июля



Обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты остаются хозяевами положения на Урале. И ничего хорошего от них ждать не приходится. Сильные грозовые дожди прошли 21 и ночью 22 июля в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, выпало до 29-34 мм осадков. Но больше всего досталось южным регионам. В Свердловской, Курганской и на юге Тюменской областей выпало до 59 мм небесной влаги. Ливни сопровождались грозами и порывистым ветром.



23 июля атмосферное давление на Урале начнет расти. Циклонический вихрь сместится к востоку, уступая место области повышенного давления. Но атмосферные фронты по-прежнему будут о себе напоминать. Ожидается дождливая погода, в Свердловской области местами сильные дожди, грозы и град. Преобладающая температура воздуха 20..25 градусов, на юге Челябинской области до 28. / meteonovosti.ru /



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