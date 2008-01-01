Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 22 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,5..23,2 градуса; Северном 22,8..24,7 градуса, Северо-восточном 23,9..25,6 градуса, Восточном 23,2..25,2 градуса, Юго-восточном 22,6..23,8 градуса, Южном 22,8..24,5 градуса, Юго-западном 19,4..23,5 градуса, Западном 19,9..24,1 градуса, Северо-западном 23,3..24,8 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,6..23,2 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 20,4..25,2 градуса, порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /