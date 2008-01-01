

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 22 июля



В 15 часов в Москве переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,5..23,2 градуса; Северном 22,8..24,7 градуса, Северо-восточном 23,9..25,6 градуса, Восточном 23,2..25,2 градуса, Юго-восточном 22,6..23,8 градуса, Южном 22,8..24,5 градуса, Юго-западном 19,4..23,5 градуса, Западном 19,9..24,1 градуса, Северо-западном 23,3..24,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,6..23,2 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 20,4..25,2 градуса, порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



