|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 22 июля
Погоду в Москве и области будет определять барическая седловина, но атмосферное давление начало понижаться. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер переменных направлений, 2-7м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.