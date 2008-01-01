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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 22 июля



Погоду в Москве и области будет определять барическая седловина, но атмосферное давление начало понижаться. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер переменных направлений, 2-7м/с. / meteonovosti.ru /



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