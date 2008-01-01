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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:47 Вторник, 23 июля
Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием западного циклона и его атмосферных разделов, которые обеспечат нам довольно облачную и дождливую погоду.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 23 июля воздух в столице прогреется до 21..23 градусов, по области до 20..25. Кратковременный дождь различной интенсивности от небольшого до умеренного будет идти с перерывами, местами сопровождаемый и грозой. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с, при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы, 747 мм рт ст..
В целом, погода по медицинской классификации ожидается индифферентная, которая не должна вызывать метеопатические реакции. Колебания основных метеопараметров в пределах климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха достаточно, благоприятен и кислородный режим для организма. Такая погода располагает к более длительным прогулкам на воздухе, заниматься терренкурами и скандинавской ходьбой, дыхательными упражнениями, спортом.
Геомагнитный фон 23 июля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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