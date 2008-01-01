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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:23 Вторник, 23 июля

  В нынешнем году июль не баловал теплом жителей столицы. И лишь в третьей декаде месяца температура воздуха, наконец-то, приблизилась к привычным значениям. Сегодня днем ожидается вполне комфортная погода, возможен кратковременный дождь и 21..23 градуса, в отдельных районах прогремят грозы.

Но бывали годы, когда 23 июля преподносило сюрпризы москвичам. В 1990 году на столицу обрушились сильные дожди, грозы гремели в 1993 и 1998 годах, в 1993 году выпал град. До 26,9 мм осадков выпало в городе в далеком 1897 году. До 6,5 градуса остывал воздух в утренние часы в 1904 и в 1964 годах. А в знаменитом своими рекордами 2010 году было 36,3 градуса.

В прошлом, 2018 году, температура воздуха была немного выше привычных значений. Ночью термометры показали 17,6 градуса, днем воздух прогрелся до 22,6 градуса. В ночные часы прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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