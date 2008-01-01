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Новости погоды

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В Якутию торопится жара

ИА "Метеоновости" / 11:27 Вторник, 23 июля

  Накануне северная половина Якутии находилась под присмотром антициклона. При ясной погоде в ночные часы воздух местами прихватывал заморозок до -2 градусов, и среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-8 градусов. А по югу и востоку республики протянулись атмосферные фронты, которые местами и отметились дождями разной интенсивности и продолжительности, местами вылилось более 70 мм. На арктических островах, при резких перепадах атмосферного давления было ветрено.

Во вторник синоптическая ситуация существенно не изменится: на востоке и юге пройдут небольшие дожди, на арктическом побережье в отдельных районах умеренные, а кое-где и со снегом, сохранится порывистый ветер, 13-18 м/с, на островах до штормового, 24 м/с.

В середине недели на севере и северо-востоке Якутии с дождями разной интенсивности и продолжительности, на северо-востоке они будут сопровождаться грозами, на арктическом побережье ветер окрепнет в порывах 14-19 м/с, в теплом секторе циклона на большей части республики температура повысится до 27..32 градусов, и лишь на севере и северо-востоке из-за дождей не выше +18.

Во второй половине недели в Якутии сохранится жаркая погода с температурой днем 25..30, а на западе до +35, местами прошумят небольшие дожди, на арктическом побережье ветрено. / meteonovosti.ru /
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