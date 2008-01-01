Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
23 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока прочно обосновались циклоны

ИА "Метеоновости" / 11:56 Вторник, 23 июля

  Согласно климату, наибольшее количество осадков на Дальнем Востоке приходится на период с мая по сентябрь. Год на год не приходится, тем не менее, июль 2019 года действует согласно многолетним значениям.

Вот и минувший день не стал исключением. Циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты не поскупились на осадки. На Забайкалье вылилось от 30 до 40 мм, в Забайкальском крае во влажном воздухе местами сформировались густые туманы, видимость не превышала 50 м. Но больше все осадков перепало Приамурью, Хабаровскому и Приморскому краям. В отдельных районах налило более 70 мм, в Амурской области местами отмечались грозы, в Приморье и Хабаровском крае стелились густые туманы, ухудшая видимость до 500 м.

В середине недели на юге Дальнего Востока тон погоде по-прежнему будут задавать циклоны и атмосферные фронты. В Забайкалье с грозовыми дождями разной интенсивности и продолжительности, в Бурятии ливни, ветер усилится в порывах 10-15 м/с.

В Прнамурье и Хабаровском крае до конца рабочей недели сохранятся дожди, местами сильные, ливни, в Амурской области с грозами и сильным порывистым ветром. В Приморском крае дожди небольшие и умеренные, в отдельных районах с туманами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+19
Ср.
24 июл.
+23
Чт.
25 июл.
+22
Пт.
26 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Месджеде-Солеймани		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джолит

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100