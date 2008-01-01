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На юге Дальнего Востока прочно обосновались циклоны



ИА "Метеоновости" / 11:56 Вторник, 23 июля



Согласно климату, наибольшее количество осадков на Дальнем Востоке приходится на период с мая по сентябрь. Год на год не приходится, тем не менее, июль 2019 года действует согласно многолетним значениям.



Вот и минувший день не стал исключением. Циклоны и сопровождающие их атмосферные фронты не поскупились на осадки. На Забайкалье вылилось от 30 до 40 мм, в Забайкальском крае во влажном воздухе местами сформировались густые туманы, видимость не превышала 50 м. Но больше все осадков перепало Приамурью, Хабаровскому и Приморскому краям. В отдельных районах налило более 70 мм, в Амурской области местами отмечались грозы, в Приморье и Хабаровском крае стелились густые туманы, ухудшая видимость до 500 м.



В середине недели на юге Дальнего Востока тон погоде по-прежнему будут задавать циклоны и атмосферные фронты. В Забайкалье с грозовыми дождями разной интенсивности и продолжительности, в Бурятии ливни, ветер усилится в порывах 10-15 м/с.



В Прнамурье и Хабаровском крае до конца рабочей недели сохранятся дожди, местами сильные, ливни, в Амурской области с грозами и сильным порывистым ветром. В Приморском крае дожди небольшие и умеренные, в отдельных районах с туманами. / meteonovosti.ru /



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