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Новости погоды
Черноморское побережье - ни дня без дождя
ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 23 июля
Июль, центральный и самый жаркий месяц в году, продолжает отсчитывать дни. Продолжается и курортный сезон. Многие свой отпуск проводят не зарубежных курортах, а на российских. Одним из востребованных остается черноморское побережье Краснодарского края. Однако, атмосферные фронты и циклоны пытаются внести свои коррективы в курортный сезон - а потому редкий день обходится без дождей.
Вот и накануне в районе Адлера выпало чуть более 10 мм, в районе Сочи более 30 мм, отмечались грозы. Каковы перспективы у погоды на ближайшие несколько дней?
В середине недели на активном участке атмосферного фронта, сформируется циклон, центр которого будет находиться над низовьями Дона, но его атмосферный фронт с волнами протянется по черноморскому побережью Краснодарского края. И в предстоящие пару-тройку дней местами прошумят дожди кратковременного характера с грозами, в отдельных районах они могут быть сильные, с градом; местами и при грозах ветер усилится в порывах 13-18 м/с. В теплом секторе южного циклона днем 27..32, в районе Сочи 26..28 градусов.
Температура воды в районе Анапы 24, Сочи и Туапсе 25.
/ meteonovosti.ru /
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