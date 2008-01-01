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Новости погоды

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Черноморское побережье - ни дня без дождя

ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 23 июля

  Июль, центральный и самый жаркий месяц в году, продолжает отсчитывать дни. Продолжается и курортный сезон. Многие свой отпуск проводят не зарубежных курортах, а на российских. Одним из востребованных остается черноморское побережье Краснодарского края. Однако, атмосферные фронты и циклоны пытаются внести свои коррективы в курортный сезон - а потому редкий день обходится без дождей.

Вот и накануне в районе Адлера выпало чуть более 10 мм, в районе Сочи более 30 мм, отмечались грозы. Каковы перспективы у погоды на ближайшие несколько дней?

В середине недели на активном участке атмосферного фронта, сформируется циклон, центр которого будет находиться над низовьями Дона, но его атмосферный фронт с волнами протянется по черноморскому побережью Краснодарского края. И в предстоящие пару-тройку дней местами прошумят дожди кратковременного характера с грозами, в отдельных районах они могут быть сильные, с градом; местами и при грозах ветер усилится в порывах 13-18 м/с. В теплом секторе южного циклона днем 27..32, в районе Сочи 26..28 градусов.

Температура воды в районе Анапы 24, Сочи и Туапсе 25.

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