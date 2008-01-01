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Москва без надежды на тепло?



ИА "Метеоновости" / 13:15 Вторник, 23 июля







Такой же подарок погода может сделать и в субботу, когда при переменной облачности и, практически, при отсутствии дождей температура повысится до 26..28 градусов.



А затем на центральные области России, по периферии скандинавского антициклона, обрушится холодный арктический воздух. И в начале следующей недели похолодает градусов на 10. А по климату именно последние дни июля в Москве и области самые теплые. Но только не в этом году!



Подобное похолодание было в конце июля 2006 года. 26 июля в Москве днем было 27 градусов, а 28 июля только 14. А в ночь на 30 июля температура понизилась до 7,6 градуса, что стало абсолютным минимумом месяца. / meteonovosti.ru /



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