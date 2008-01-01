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Дождливый циклон покидает юг Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:38 Вторник, 23 июля



В начале новой недели на Омскую область и юг Тюменской выше циклон, который и обрушился проливными дождями. В Омской области количество выпавших осадков колебалось от 20 до 40 мм, местами сформировались туманы, при которых видимость ухудшалась до 200-500 м. На юге Тюменской области в отдельных районах налило почти 50 мм. В Среднем течении Оби тоже прошли осадки, выпало до 20 мм, которые сопровождались ветром в порывах до 21 м/с.



Сегодня, 23 июля, вблизи центра циклона будет находиться Омская область, где и пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, время от времени они будут сильные,, с грозами и ветром в порывах до 17 м/с.



Свое влияние циклон сохранит и на юге Тюменской области. При облачной погоде лью сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах град, при грозе порывы ветра достигают штормовой силы, 18-23 м/с.



Но уже в середине недели циклон отправится в низовья Енисея, поэтому дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами. / meteonovosti.ru /



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