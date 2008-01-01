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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 23 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами в Северо-западном округе небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,0..20,4 градуса; Северном 18,1..19,7 градуса, Северо-восточном 18,0..19,2 градуса, Восточном 18,0..19,1 градуса, Юго-восточном 18,2..20,1 градуса, Южном 18,5..20,7 градуса, Юго-западном 19,1..19,9 градуса, Западном 18,5..20,0 градуса, Северо-западном 18,5..19,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,2 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,8..23,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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