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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 23 июля
Погоду в Москве и области будет определять циклон с центром над Белоруссией. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 15..20. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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